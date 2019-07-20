الخميس.. نيكول سابا تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالساحل الشمالي

تستعد الفنانة نيكول سابا، لإحياء حفل غنائي ضخم، داخل إحدى القرى بالساحل الشمالي، وذلك مساء يوم الخميس المقبل الموافق 25 يوليو من الشهر الجاري. الموافق 25 يوليو من الشهر الجاري. ومن المقرر أن تقدم نيكول خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها جمهورها. مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها جمهورها. ويشار إلى انه يعد هذا الحفل الأول لـ نيكول عقب تعافيها من إصابتها بآلام في الرقبة.

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