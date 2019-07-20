نشرت المطربة أصالة، صورة للمنتخب الجزائرى عقب فوزهم على منتخب السنغال و حصولهم على لقب الأمم الإفريقية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير"إنستجرام".
و علقت أصالة على المنشور قائلة: والله بتستحقّوا ياأبطال أفريقيا مبروك على العرب كلّهم فوز الجزائر.. الجزائر ابطال افريقيا".
ويذكر انه كان حصل منتخب الجزائر على لقب بطولة الأمم الأفريقية، مساء أمس، الجمعة، بعد الفوز على منتخب السنجال بنتيجة 1-0 فى مباراة النهائى، ويشار إلى ان هذه المرة الثانية التى يتوج بها المنتخب الجزائرى ببطولة كأس الأمم الإفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حصولهم على لقب أبطال افريقيا.. أصالة لـ منتخب الجزائر : والله بتستحقوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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