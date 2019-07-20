ساقية الصاوي تفتح أبوابها في العيد للأطفال بعرض "موانا"

تستضيف ساقية الصاوي أبطال مسرحية "موانا"، لتقديم عرضهم الراقص للأطفال، علي خشبة مسرح قاعة الحكمة، في ثاني أيام عيد الأضحي الموافق يوم 12 أغسطس المقبل، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.
وتدور أحداث مسرحية "موانا" المأخوذةعن الفيلم الشهير الذي يحمل نفس الاسم، حول "موانا" الابنة الوحيدة لزعيم جزيرة موتونوي، التي تقرر مساعدة عائلتها فتخرج في رحلة ملحمية لكي تحمي أهلها من خطر الموت المحتوم من وحش الحمم تي كا، وتنطلق مسرعة نحو ماوي لتطلب منه إعادة قلب تي فيتي لها كي يتوقف الخراب بالمحيط.
يذكر أن العرض بطولة ريم دندش، سلمي السيسي، أيمن السعودي، هبة عبدالمحسن، نور خالد، سيف دياب، إسلام أسامة، إعداد وصياغة مسرحية منال مغربي، وإخراج محمد حافظ.
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