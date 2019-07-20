الليلة.. عرض "الآخر" على مسرح الفرير

يستقبل مسرح المدرسة الفرنسية "الفرير"، بـ باب اللوق، العرض المسرحي "الآخر L'autre" لمجموعة مغاير للفنون الأدائية، وبالتعاون مع المعهد الفرنسي بالقاهرة، في الثامنة مساء اليوم السبت.
ويشار إلى أنه تدور أحداث العرض حول تجسيد الصراع الأزلي والمستمر بينالذكر الأنثى، لفرض كل منهما هويته على "الآخر"، فى سلسلة من المشاهد الدرامية الموحية التى يربطها خيط من الشعور المتدفق بالحزن والفرح والسعادة والتوتر والأمل والنشوى وغيرها من المشاعر المختلطة، التى جسدت شعور كل جنس تجاه الآخر، ووطدت المفاهيم "الجندرية" الحديثة، فى إطار درامى تجريبى معاصر.
ويذكر أن "الآخر" هو إنتاج مشروع "الجسد والهوية" بدعم من المعهد الفرنسي بالقاهرة، وهو أحد مشروعات مجموعة مغاير للفنون الأدائية، بالشراكة مع مؤسسة "تنويرة" للتنمية الثقافية، ومؤسسة انعكاس للفنون والتدريب والتنمية.
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