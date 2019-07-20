ميرنا وليد - بيروت - إستطاعت الفنانة العراقية ​أصيل هميم​ بوقت سريع، أن تحجز مقعدا مميزا لها لدى الجمهور من خلال اغنيات مختارة بدقة وبساطة، وقد حصدت أغنيتها العراقية الجديدة ملايين المشاهدات في وقت قياسي، على يوتيوب، بألحان عراقية حزينة، تتحدث عن الحب، وهي "سر الحياة"، ومنذ 11 حزيران/ يونيو حتى اليوم، حققت الأغنية أكثر من 81 مليون مشاهدة، وهو واحد من أعلى الارقام للاغنيات العربية.

ووصلت الأغنية للجمهور بسبب الكلمات الرائعة التي تقول فيها: "لو فكرت وانسيتك لو گلت ما حبيتك المن احب هاي الناس ما بيها من حنيتك اتخيل حياتي بدونك اكره الگلي شلونك سر الحياه مو بالماي لا سر حياتي عيونك سر الحياة عيونك". كما أن لحن الأغنية بسيط ورومانسي، واحساس أصيل صادق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أصيل هميم تحقق نجاحاً قياسياً مستحقاً في "سر الحياة"ليزا سيمون حملت الإرث الفني لوالدتها نينا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.