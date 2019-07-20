"دبحة قلبية" في صيف ساندرين الراسي.. وبرأيها هل قلّت نجومية شقيقتها نادين؟

أطلقت في بداية مشوارها الفني "مجنونة بحبك" و"كل حاجة"، وغابت عن الساحة لتعود بعد فترة من الغياب بأغنية "صورة ببالي" تلاها ديو مع شقيقها الفنان ​جورج الراسي​ بعنوان "عروستنا".

إنها الفنانة ​ساندرين الراسي​ التي صورت مؤخراً أغنيتها الجديدة "دبحة قلبية"، موقعنا كان حاضراً في كواليس التصوير في بيروت، وعاد بهذا اللقاء مع ساندرين.

ساندرين الراسي أهلاً بك عبر موقع الخليج 365.

أهلا بكم دائما، تتميزون في كل مرة في أجمل التغطيات ونتشرف بحضوركم في أي وقت.

أخبرينا عن عملك الجديد.

جديدي أغنية "ذبحة قلبية" وهي باللون الشعبي، واليوم اقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج ​بلال زيبارة​، العمل من ألحان و توزيع ​طلال الداعور​، ومن كلمات ​خالد الجراح​، والاغنية ستبصر النور قريبا وسترافقها حملة عبر الاذاعات ومحطات التلفزة.

ما الفرق بين أغنياتك السابقة وأعمالك اليوم؟

طرحت العديد من الاعمال وهي "مجنونة بحبك" و"كل حاجة" و"صورة ببالي" وهي أغنية رومانسية جاءت بعد غياب عن الساحة اللبنانية بسبب السفر، تلاها ديو مع شقيقي جورج الراسي بعنوان "عروستنا"، واليوم انتقلنا من اللون الرومانسي إلى عمل صيفي يحبه الشباب.

هل من الممكن أن نراك بعمل ديو مع فنان آخر؟

في الوقت الحالي لا أعتقد ذلك، ولكن اذا كانت هناك فكرة جديدة وفريدة فلمَ لا.

Advertisements

هل برأيك الأحداث المثيرة للجدل والتي حصلت في عائلة الراسي، أثرت على مشوارك الفني؟

بالعكس، أنا دخلت الوسط الفني لأقدم فقط أعمالا جميلة وتليق بجمهوري، وكل فنان يتعرض للعديد من المشاكل في حياته الخاصة، ولكن للفنان الذي يمتلك أصدقاء غير كفوئين يسربّون اخباره المنزلية الخاصة، وأنا ضد تسريب أي خبر خاص عن أي فنان كان.

كيف تقيمين مشوارك الفني لغاية اليوم؟

للصراحة أنا حريصة جدا على تقديم أعمال جيدة، وأنا طموحة جدا والمشوار طويل، وخلاله أتعلّم أشياء فنية كثيرة، والأمنية الاخيرة هي دخول قلوب الناس.

هل برأيك قلّت نجومية جورج الراسي و​نادين الراسي​ مؤخراً؟

كلا، لأن كل فنان يأخذ لنفسه فترة راحة لإختيار وتقديم أعمال جديدة، والدليل أن جورج بصدد التحضير لعدد من الأغنيات، كما أن نادين هي بصدد التحضير لعمل تلفزيوني، وتقرأ سيناريو جديداً.

إلى من تستمع ساندرين الراسي من الفنانين؟

أحب كثيراً السيدة فيروز كثيراً، وأحب أن أستيقظ على صوتها، كما وأحب الفنانة صباح والفنان ​كاظم الساهر​ والسيدة ​ماجدة الرومي​، وأحب أن أستمع الى فنان يغذيني فنياً.

جدول حفلاتك خلال الصيف كيف ستكون؟

هناك حفلان في إهدن مع الفنان هادي خليل، وحفلتان في السويد وتركيا.