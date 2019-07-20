ميرنا وليد - بيروت - عبر الفنان ​جو أشقر​ عن سعادته باصدار اغنية "مصاري من وين" والتي اعتبرها واقعية الى حد كبير، ورد على من انتقده قائلا: "لم أكبر الصورة ولم اقصد الشماتة بأي شخص ولم أخترع موضوع غريب فهذا الموضوع واقعي وحقيقي الى حد كبير، ومن ينتقد فهو يقوم بذلك ليثبت لنا ان الوضع ليس كذلك".

وكان قد إحتفل الفنان جو أشقر بإطلاق أغنيته الجديدة بعنوان "مصاري من وين؟" مع عدد من أصدقائه والمحبين وأهل الصحافة والإعلام في أحد المطاعم في منطقة جل الديب. وعرض أشقر خلال الحفل فيديو كليب أغنيته الجديدة من كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع سليمان دميان وقد صورها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج بهاء خداج.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- جو أشقر: لم اشمت بأي شخص في "مصاري من وين"خاص وبالفيديو- هل يخوض يوسف الخال هذا المجال؟خاص... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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