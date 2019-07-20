السعودية تكشف خدعة شركة سياحة مصرية وقع فيها 300 حاج وتعيدهم لبلادهم

كتب امير فتحي في السبت 20 يوليو 2019 12:49 مساءً - وصل مطار القاهرة الدولي، أمس الجمعة، 300 مصري عادوا من السعودية، بعد رفض المملكة دخولهم بتأشيرات فعاليات هيئة الترفيه بصفة ”حجاج“.

وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي أكدت في بيان، يوم الأربعاء الماضي، منع سفر عدد من الركاب بالمطار بنفس التأشيرات، عقب إبلاغ السلطات السعودية شركات الطيران وقف العمل بهذه التأشيرة خلال موسم الحج.

وأفادت البوابة الإلكترونية لصحيفة ”أخبار اليوم“ بأن سلطات المطار استقبلت، الجمعة، 300 شخص عادوا من المملكة ، بعد رفض المملكة دخولهم بتأشيرات الفاعلية الخاصة بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه، بصفة ”حجاج“.

ومن المقرر أن يخضع العائدون للتحقيق من قبل سلطات المطار لمعرفة الشركات التي قامت باستخراج التأشيرات، وفق المصدر ذاته.

ولجأت شركات مصرية تعمل في السياحة الدينية إلى استخراج تأشيرة ”فعالية“ للحجاج، للتحايل على إجراءات استخراج التأشيرة المخصصة للحج.