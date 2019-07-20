كتب امير فتحي في السبت 20 يوليو 2019 12:49 مساءً - انتشر امس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر طلاق الفنانة الإماراتية أحلام من زوجها مبارك الهاجري. وتصدر هاشتاغ “انفصال أحلام عن زوجها” الترند في الخليج.

أحلام وبعد انتشار الخبر، نشرت مقطع فيديو في حسابها عبر “سناب شات” وهي برفقة زوجها لتنفي الشائعة، وطلبت منه ان يقول للمتابعين إن حياته من دونها سَلَطة. كما نشرت صورة لها مع زوجها في حسابها عبر “تويتر”، وكتبت تعليقاً: “كيف يعيش الجسد من دون روح وأنت روحي”.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا أحلام في لحظة دلع مع زوجها: قول إن حياتك من غيري سَلَطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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