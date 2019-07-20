شاهدوا.. بقع غريبة تظهر على جسم حليمة بولند تثير قلق محبيها

كتب امير فتحي في السبت 20 يوليو 2019 12:49 مساءً - أثارت الإعلامية حليمة بولند ضجة بمقطع فيديو نشرته على سناب شات، كشفت فيه البقع الغريبة التي ظهرت على ساقها بشكل مفاجئ ولا تعرف ما السبب ورائها.

حليمة بولند ظهرت في المقطع وهي تستعرض البقع الغريبة الأشبه بكدمات، التي ظهرت على ساقها ولا تعرف ما سر ظهورها، ولكنها لا تشعر بأي ألم عند الضغط عليها.

وأشارت حليمة بولند في الفيديو إلى أنها تمكث الآن في اسبانيا، ولا ترغب في مغادرة الفندق من أجل الذهاب إلى المستشفى، ولكنها سوف تعرض نفسها على الطبيب فور عودتها إلى وطنها.

تفاعل متابعو حليمة بولند مع البقع الغريبة التي ظهرت على جسمها، فأشار لها البعض أن ربما الحسد هو وراء هذه الإصابة المفاجئة التي تعاني منها الآن.

بينما كشفت الإعلامية الكويتية أن البعض رجح سبب ظهور هذه البقع، كنوع من الحساسية بسبب أكلها المحار، إلا أن آخرين قالوا لها أن ربما ركوب “الباراشوت” هو السبب في هذه الكدمات.

ويبدو أن حليمة بولند اقتنعت بأنها مصابة بالعين، وهذا جاء عندما تغزلت متابعة بجمالها وخفة ظلها وثقافتها، فكتبت لها: “يا عمرري فديتكم بس بليز دايم قولوا ما شاالله لأني أكتر وحدة تصاب بالحسد والعين”.

يذكر أن حليمة بولند أثارت ضجة مؤخراً بسبب إطلالاتها الجريئة، التي أطلت بها خلال رحلتها في باريس التي وجدها البعض مبالغ فيها.