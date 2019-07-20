50 سنت يغير إسمه بعد حفله في السعودية

كتب امير فتحي في السبت 20 يوليو 2019 12:49 مساءً - نشر مغني الراب الأمريكي الشهير ” 50 سنت ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مجموعة من الصور أثناء وجوده في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .
يأتي ذلك على هامش الحفل الذي أحياه يوم الخميس الماضي ضمن حفلات موسم جدة .
وأعرب 50 سنت عن إعجاب الشديد بالسعودية ومدينة جدة وقال إنه لا يوجد مكان مثلها في العالم .. وأكد إنه قد ينتقل إلى العيش في مدينة جدة لإنه أحبها .
و قال 50 سينت إنه غير اسمه إلى ” 50 هللة ” وأن هذا هو الإسم الجديد له .
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