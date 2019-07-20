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50 سنت يغير إسمه بعد حفله في السعودية

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في السبت 20 يوليو 2019 12:49 مساءً - نشر مغني الراب الأمريكي الشهير ” 50 سنت ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مجموعة من الصور أثناء وجوده في مدينة جدة بالمملكة العربية .

يأتي ذلك على هامش الحفل الذي أحياه يوم الخميس الماضي ضمن حفلات موسم جدة .

وأعرب 50 سنت عن إعجاب الشديد بالسعودية ومدينة جدة وقال إنه لا يوجد مكان مثلها في العالم .. وأكد إنه قد ينتقل إلى العيش في مدينة جدة لإنه أحبها .

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و قال 50 سينت إنه غير اسمه إلى ” 50 هللة ” وأن هذا هو الإسم الجديد له .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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