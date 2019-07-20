إنفصال ممثلين سوريين بعد قصة حب وخمس سنوات من الزواج

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كتب امير فتحي في السبت 20 يوليو 2019 12:49 مساءً - انفصل الممثلان السوريان الشابان محمد حمادة ونجاح مختار عن بعضهما بعد خمس سنوات من الزواج لم ينجبا فيها.
ورغم أن الانفصال حدث منذ ما يقارب السنتين، إلا أن الموضوع بقي طي الكتمان، خاصة أن الطرفان لم يكشفا للإعلام حقيقة الانفصال، وبقي الانفصال محصور بعدد محدود من الزملاء والزميلات في الوسط الفني.
وكان حمادة ومختار قد عاشا قصة حب خلال دراستهما في دفعة واحدة في المعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرجا منه عام 2012، قبل أن ينفصلا قبل عامين.
هذا الانفصال ليس الأول الذي يعلن هذا العام في الوسط الفني السوري، إذ سبقه انفصال الكاتب عثمان جحا عن الممثلة مرح جبر، وانفصال الإعلامي سومر إبراهيم عن الممثلة رشا بلال، وانفصال الموسيقي وسيم الإمام عن الممثلة نادين تحسين بيك.
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