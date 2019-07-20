ألبوم "الأسد الملك".. "رسالة حبّ" من بيونسيه لأفريقيا

أصدرت بيونسيه، الجمعة، ألبوم "ذي لايين كينج: ذي جيفت" بعدما أعارت صوتها لإحدى شخصيات النسخة الجديدة من فيلم "الأسد الملك"، واصفة إياه بـ"رسالة حبّ إلى أفريقيا"، بمشاركة عدّة فنانين من القارة السمراء ونجوم أمريكيين من أمثال جاي زي وكندريك لامار.

وقالت الفنانة، في تصريحات لقناة "أيه بي سي" الأمريكية: "أردت أن أحافظ على أصالة الموسيقى الأفريقية".

وتابعت: "كنت حريصة على أن أتعاون مع أفضل المواهب في أفريقيا وألا أكتفي بتنسيق بعض الأنغام".

Advertisements

وأضافت: "أساليب موسيقية مختلفة تنصهر في هذا الألبوم الذي هو ثمرة تعاون مع عدّة أطراف".

و"ذي جيفت" هو ألبوم منفصل عن الشريط الترويجي لفيلم "الأسد الملك" من إنتاج استوديوهات "ديزني"، حتى لو أن كليهما يتضمّنان أغنية "سبيريت" لبيونسيه.

وتضمّ المجموعة الموسيقية الجديدة التي أنتجتها بيونسيه 27 أغنية، وهي تعاونت خصوصا مع تشايلديش جامبينو وفاريل وليامز وتييارا واكن، فضلا عن ابنتها بلو آيفي كارتر (7 سنوات).

ومن الفنانين الأفارقة الذين شاركوا في إعداد هذه الأسطوانة الجديدة، النيجيريون تيكنو ويمي ألاده ومستر إزي، فضلا عن الفنانة الغانية شاتا وايل، وانضم الكاميروني سالاتييل إلى بيونسيه وفاريل في أغنية "ووتر".