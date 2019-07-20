بعروض فنية مميزة.. الأوبرا المصرية تطلق مهرجانها الصيفي

تنظم دار الأوبرا المصرية، الإثنين، فعاليات المهرجانات الصيفية في الإسكندرية ودمنهور التي تُقام تحت إشراف الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني بالأوبرا.

وتنطلق الفعاليات على المسرح الروماني بحفل لفرقة أيامنا الحلوة بقيادة المايسترو محمد عثمان.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم إن مهرجانات الأوبرا الصيفية بالإسكندرية ودمنهور تعد متنفساً للجمهور، وتجمع أعمالا فنية ثرية ومتنوعة.

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وأضافت أنها تأتي ضمن الاستراتيجية الهادفة إلى بناء الإنسان من خلال تقديم ألوان إبداعية جادة في مختلف محافظات مصر، مشيرة إلى الرسائل الإيجابية التي توجهها للشباب وتدعوهم إلى انتقاء الفنون التي تحمل القيم والمبادئ.

من جانبه، أكد الدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا المصرية أن مهرجانات الأوبرا الصيفية بالإسكندرية ودمنهور تضم برنامجاً فنياً حافلاً ومتنوعاً يشمل 25 حفلاً على 3 مسارح، هي الروماني وسيد درويش "أوبرا الإسكندرية" وأوبرا دمنهور.

وتتضمن عروضاً لمجموعة من النجوم والفرق المصرية والعربية الشهيرة والواعدة، منها "أيامنا الحلوة" و"بلاك تيما" و"مسار إجباري" و"وسط البلد" وأوركسترا "ساوند تراك" و"النفيخة" و"تكسير شرقي" و"بغدادي بيج باند" وفرقة المايسترو علاء يس.

أما من النجوم فيشارك مدحت صالح وتامر عاشور وعلي الحجار ونسمة محجوب وخالد سليم وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز ومروة ناجي ومي فاروق وإيمان البحر درويش وغالية بن علي ومحمد محسن.