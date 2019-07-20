Jul 20, 2019 أحتفلت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا يوم الخميس الفائت في ميامي بعيد ميلادها الـ 37 برفقة زوجها المغني نيك جوناس. Advertisements ورصدت الكاميرات “شوبرا” و “جوناس” وهما يحتفلان بهذه المناسبة وسط لحظات رومانسية جمعتهما. تألقت “شوبرا” بفستان قصير أحمر اللون، وبدت في كامل سعادتها خاصة اثناء تقطيع قالب الحلوى الذي كان مميزاً وجميلاً. وكانت شوبرا قد تزوجت من جوناس (26 عاماً) في ولاية راجيستان في حفل أقيم في كانون الاول 2018، ارتدت خلاله شوبرا فستان زفافها من تصميم رالف لورين، حيث وصل طول طرحته إلى نحو 75 قدمًا.







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كانت هذه تفاصيل خبر في عيدها… بريانكا شوبرا تتبادل لحظات رومانسية مع زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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