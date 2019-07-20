شكرا لقرائتكم ممثل أميركي علقت سيارته في منطقة وعرة ونائية.. فمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مسؤولون أميركيون إنهم يعتقدون أن الممثل تشارلز ليفين، الذي شارك في مسلسل "ساينفيلد" توفي بعدما علقت سيارته في طريق ناءٍ في ولاية أوريغون في شمال غرب الولايات المتحدة.

وقالت هيئة "غراند باس للسلامة العامة" إن عناصر الشرطة وعمال الإنقاذ بحثوا لأيام عن ليفين البالغ 70 عاماً والذي شوهدت سيارته السبت عالقة قبالة طريق "وعر جداً" من قبل أحد السكان.

وقد عُثر على جثمان شخص بعد ساعات من البحث في منطقة مجاورة شديدة الانحدار ووعرة.

صورة حديثة للممثل

وقالت الهيئة في بيان الأحد "بناء على المعطيات، هناك احتمال كبير بأن يكون هذا الجثمان لتشارلز ليفين".

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وقد عثر على كلب ليفين نافقا في السيارة التي تقطعت بها السبل.

وإضافة إلى دوره في مسلسل "ساينفيلد"، شارك ليفين في مسلسلات وأفلام أخرى بأدوار ثانوية، أبرزها في "آني هال" و"مانهاتن" و"ذيز إز سباينل تاب".

إلا أنه عرف خصوصا بدوريه في مسلسلي "أليس" و"هيل ستريت بلوز" في الثمانينات.

ووفق موقع "آي. ام. دي. بي" المتخصص، اعتزل ليفين التمثيل في العام 1998 وانتقل إلى أوريغون.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ابنه الذي يعيش في لوس أنجلوس أبلغ عن اختفائه في وقت سابق من الأسبوع.