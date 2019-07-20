سوزان نجم الدين تؤكد أن شخصيتها في "ابن أصول" لم تكن سهلة

تعيش الممثلة السورية سوزان نجم الدين نجاح عملها "ابن أصول" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، مؤكدةً أن شخصيتها فيه لم تكن بالسهلة وتُجسّد وضع العديد من الأمهات في المجتمع العربي.

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كما أكّدت نجم الدين على هامش تكريمها ضمن مهرجان "أفضل"، أنها لا تعير أهمية للمنتقدين الذين يحاولون قدر المستطاع "تفجير عقدهم فيها ويحاولون كذلك لفت الانتباه من خلال محاولاتهم الفاشلة بالانتقاد" حسب تعبيرها.

وجّهت سوزان نجم الدين رسائل مؤكدة بأنها لا تعيش أي قصة حب، فمن وجهة نظرها "الرجل الحقيقي بات نادر الوجود".

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