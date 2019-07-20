مادونا تستحضر تاريخ البرتغال في تجارة العبيد

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"الخليج 365" من بيروت: رفعت المغنية الأميركية مادونا الستار عن عملها المصور الجديد "باتوكا" مساء أمس الجمعة، وهي إحدى أغنيات البومها المنتظر "مدام أكس". والذي تلقي من خلاله الضوء على نساء جزيرة كايب فيردي وتاريخ البرتغال في تجارة العبيد.

في مقدمة الفيديو توضح مادونا بأن باتوكا هو نوع من الموسيقى استحدثه نساء "كايب فيردي" والتي يقول البعض أنها حيث بدأت تجارة العبيد. الطبول كانت مستهجنة من قبل الكنيسة ويتم مصادرتها من العبيد لأنها توحي بالتمرد، لكن النساء بقين يغنين ويرقصن رغم كل شيء، وعاشت الباتوكا حتى يومنا هذا.

تم تصوير الفيديو على سواحل لشبونة ويشير الى تاريخها العنيف من خلال إظهار نساء قويات يكدحن بالعمل، ويرقصن ويؤآزرن بعضهن.

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العمل من إخراج إيمانويل أديجي، وتشارك فيه أوركسترا باتوكاديراس النسائية في البرتغال.

هذا هو الفيديو السادس من البوم مادونا الذي يحتل المرتبة الأولى في قائمة بلبورد 200.