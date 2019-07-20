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شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم وهند صبرى بالأصفر والأحمر فى جلسة تصوير لترويج "الفيل الأزرق2" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمتين نيللى كريم وهند صبرى بالتعاون الفنى الأول لهما فى الجزء الثانى من فيلم "الفيل الأزرق"، للنجم كريم عبد العزيز والذى ينافس به أبطاله فى سباق عيد الأضحى المقبل.
وخضع الثنائى لجلسة تصوير بالأصفر والأحمر وخلفهما لوحة الفيل الأزرق ضمن حملة الترويج للفيلم المنتظر، والذى حقق البرومو التشويقى له نسب مشاهدة عالية منذ طرحه ويتوقع البعض أنه يحطم الأرقام القياسية لإيرادات السينما المصرية.
يذكر أن الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم، من إنتاج شركة "سينرجى فيلم".
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