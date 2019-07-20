شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تحضيرات مسلسل يوسف الشريف "النهاية".. تعرف على موعد تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم يوسف الشريف بقوة فى الموسم الرمضانى المقبل من خلال مسلسل يحمل عنوان "النهاية"، ويجرى حالياً جلسات سرية ومكثفة مع المخرج ياسر سامى والجهة المنتجة لاختيار أماكن التصوير استعداداً لانطلاق التصوير مطلع ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يكون تصوير أغلب مشاهد مسلسل "النهاية" خارج مصر، لأن أحداثه تدور حول العالم الافتراضى، وحتى الآن لم تستقر الجهة المنتجة على الدول التى يتم التصوير فيها، لذلك هناك جلسات يومية للوقوف على التفاصيل النهاية والخطوط لدرامية للعمل، الذى يعكف السيناريست عمرو سمير عاطف على كتابته.

ويعود يوسف الشريف بمسلسل "The End النهاية" إلى الدراما الرمضانية العام المقبل بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" فى شهر رمضان 2017، كما يسجل المسلسل التعاون الثالث بين يوسف الشريف وشركة سينرجى بعد "كفر دلهاب" و"القيصر".

وكانت آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "كفر دلهاب" بطولة وروجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.