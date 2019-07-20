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كتب امير فتحي في السبت 20 يوليو 2019 11:44 صباحاً - تعيش الممثلة اللبنانية نادين الراسي حالياً أجمل أيام حياتها، إذ إنها في حالة حب مع شاب ألمحت إلى علاقتها به عدة مرات من خلال نشر صور معه من دون أن يظهر شكله أو ملامحه كما أنها لم تعلن عن اسمه.
ونادين كانت صرحت مرات عديدة أنها لا تستطيع أن تعيش من دون حب، وفاجأت نادين مؤخراً جمهورها ومحبيها بكشف هوية الحبيب المجهول الذي أعلنت أن اسمه مجد دعبول، ونشرت صورة لها معه، وعلّقت عليها بالقول: “المال يشتري لي الأحذية، لكن لا يستطيع شراء الحب، العائلة والسعادة”، ووضعت قلبين أحمرين على الصورة، وأرفقتها بصورة أخرى لطعام وقالت إنه الأكل المفضل لحبيبها.
يذكر أن زيجتي نادين السابقتين انتهيتا بالانفصال ففي المرة الأولى تزوجت من والد ابنها مارك، حاتم حدشيتي، والمرة الثانية من الممثل جيسكار ابي نادر ورزقا بطفلين كارل ومارسيل. فهل تكون الثالثة ثابتة؟
كانت هذه تفاصيل خبر نادين الراسي تفاجئ محبيها بالكشف عن هوية وصورة حبيبها المجهول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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