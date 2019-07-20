شاهد.. عروس نجل إيلي صعب الأكبر تخطف الأنظار فى حفل زفاف استمر 3 أيام

كتب امير فتحي في السبت 20 يوليو 2019 11:44 صباحاً - احتفل مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب بزفاف نجله الأكبر على عروسته كريستينا مراد، بعد قصة حب طويلة، وقرر إيلي صعب أن يقيم حفل زفاف مختلف لنجله الأكبر في لبنان.

وعلى مدار ثلاثة أيام احتفل إيلي صعب بزفاف نجله، حيث أقام أمس الليلة الأولى في المنطقة التي تربى بها إيلي صعب، وأقام ليلة بطابع شرقي مختلف، أما الليلة الثانية أمس فكانت لعقد القران الكنسي.

ومن المقرر أن تقام الليلة الثالثة اليوم في منزل إيلي صعب للانتهاء من مراسم زفاف نجلها الأكبر.

إطلالات عديدة ومميزة ظهر بها العروسين، في اليوم الأول ارتدى العريس عباءة سوداء وارتدت العروس قفطان ذهبي أنيق.

كما ارتدت زوجة إيلي صعب عباءة باللون الأزرق، على تسريحة شعر بسيطة، وارتدى إيلي عباءة سوداء على ملابسه الكاجوال.









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