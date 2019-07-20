شيريهان تنعى زوجة إبراهيم سعده بكلمات مؤثرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعت الفنانة المصرية شيريهان، زوجة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعده، رئيس تحرير مجلس إدارة وتحرير مؤسسة أخبار اليوم التي رحلت عن عالمنا أمس الخميس غرقا بعد إصابتها بسكتة قلبية.

وقالت شيريهان، في نعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “اللهم أربط على قلب غاليتي وحبيبتي وصديقتي مسحاً يزيل وجع الفراق، اللهم صبر قلبها، وكن معها و قوي صبرها و هون عليها مصيبتها و ارحم فقيدتها”.

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وأضافت: “صبر الله قلبك يا نفين فى وفاة والدتك السيدة الجميلة الرائعة والفاضلة “نادين” والمغفور لها باذن الله تعالى هي ووالدك الغالي والكاتب الراحل الأستاذ إبراهيم سعدة :- ” وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونْ ” صدق الله العظيم”.

وتابعت: “إنا لله وانا اليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيءٍ عنده بأجلٍ مسمى “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي” . صدق الله العظيم

واستطردت: “عزائي إلى جميلتي وحبيبتي غاليتي الرائعة المؤمنه الصابرة القوية والراضية دائماً وأبداً بقضاء الله وقدره نفين إبراهيم سعدة عزائي إلى أخي وصديقي زوجها محمد فاروق عبدالمنعم عزائي إلى جميع أحفادها “نادين دينا فاروق نور ومحمد ” في جدتهم العظيمة؛ عزائي إلى عائلتين من أغلى العائلات في قلبي عائلة إبراهيم سعدة وعائلة فاروق عبد المنعمع عظمالله أجركم وأحسن عزاكم إن لله وإنا إليه راجــعونا اللهي ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته”.