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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تصدر هاشتاج «انفصال_احلام_عن_زوجها» مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة القليلة الماضية، وهو ما اثار قلق فانز النجمة الإماراتية أحلام، خاصة مع عدم تعليق الأخيرة بإعلان صحة ما اثير أو حتى نفيه.
أحلام فاجأت محبيها بمقطع فيديو جديد، ظهرت فيه برفقة زوجها، بطل الراليات القطري مبارك الهاجري، نفت به ما اثير حول انفصالهما، وبدت فيه تتدلل على زوجها قائلة له: «قول لهم أن حياتك من غيري سلطة».
يذكر أن أحلام احتفلت بزواجها من مبارك الهاجري في 18 يونيو عام 2002، ورزقت منه بثلاثة أبناء هم: «فاهد، وفاطمة، ولولوة».
من ناحية أخرى، اعلنت أحلام عن استعدادها لطرح أغنية جديدة، تتعاون فيها مع الأمير عبدالرحمن بن مساعد، حيث كان كليب أغنية «أبرحل» آخر عمل غنائي قدمته أحلام على الساحة الغنائية، والأغنية من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي، والكليب تم تصويره في مدينة أشيقر التي تقع في منطقة الوشم وسـط المملكة العربية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شائعات انفصالهما.. أحلام توجه رسالة لزوجها.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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