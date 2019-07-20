شاهد أحدث ظهور لطفلي محمد عبده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تبادل فانز النجم السعودي محمد عبده صورة جديدة لطفلي فنان العرب «خالد وعالية»، وهي اللقطة التي اسعدت محبي عبده، خاصة مع الأسوار العالية التي يرفعها المطرب السعودي على حياته الخاصة.

فانز محمد عبده لفتوا إلى قوة الشبه بين الشقيقين ووالدهما، متغزلين في عفويتهما وبراءة ابتسامتهما، كما تمنوا لهما حياة سعيدة ونجاحه على غرار والدهما النجم السعودي.

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يُذكر أن محمد عبده لديه 7 أبناء من زوجته الأولى السعودية، وهم: «نورة وود وريم وهيفاء وعبد الرحمن وبدر ودلال»، وبعد انفصاله عن زوجته الأولى، تزوج من امرأة فرنسية ذات أصول جزائرية، وأنجب منها 3 أبناء هم: «خالد وعالية والعنود».

من ناحية أخرى، طرح محمد عبده مؤخراً ألبوم جديد بعنوان «يا غافية قومي»، ويضم 12 أغنية من ألحان الموسيقار طلال، كما تعاون فيه مع الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن الذي كتب كلمات 4 أغاني في الألبوم، وهم «يا غافية قومي»، «أنا سمعت اسمك»، «مريت»، «أبيك»، بالإضافة للشعراء دايم السيف وفهد عافت، وعدد من أشهر الموزعين في العالم العربي.