منذر ريحانة يشارك في بطولة «ماكو»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقد النجم الأردني، منذر ريحانة، على المشاركة في بطولة فيلم “ماكو”، الذي من المقرر أن تبدأ الشركة المنتجة تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويشارك في بطولة العمل، النجم التركي مراد يلدريم، والفنانة ناهد السباعي، وسارة الشامي، وخالد أنور، ومحمد مهران، وقصي خولي، ومنة فضالي، وغيرهم ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد عرضه.

وكان الفنان الأردني قد شارك في الفيلم الروسي المصري ماتريوشكا للمخرج خالد مهران، والكاتبة الروسية إلينا سربرياكوفا وعماد السباعي، مع أجلايا تراسوفا وبولينا جرينتس وداشا روساكوفا وكاترينا كوفالشوك”.

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وعلى جانب أخر، بدأ النجم والفنان الأردنى منذر رياحنة، تصوير دوره فى المسلسل التاريخى، الذي يحمل اسم “الحلاج”، والذي من المقرر عرضه خلال موسم شهر رمضان المقبل 2019.

ومن جانبه أعرب منذر عن سعادته بالمشاركة فى هذا العمل التاريخى، مؤكدا أنه عمل مختلف، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.

ويشارك في بطولة العمل منذر رياحنة، غسان مسعود، فاطمة ناصر، ركين سعد، مع مجموعة من نجوم الدراما فى سوريا والأردن، و العمل من تأليف أحمد المغربى، ومن إخراج على على.