حلا شيحة تكشف عن أحب الأعمال إلى قلبها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية حلا شيحة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة حديثة لها.
وعلقت حلا شيحة، على الصورة قائلة: “الصورة فكرتني بياسمين في السلم و الثعبان، من احب الأفلام ليا اللي ساب علامة في السينما قوية و مختلفة و جديدة وقتها و لحد دلوقتي مفيش زي الفيلم ده”.
وأضافت: “أنا سعيدة اني كنت من ابطال الفيلم و بطله الحقيقي طبعا طارق العريان و محمد حفظي و سامح سليم، نفسي ارجع اقدم في السينما حاجة جميلة زي السلم و الثعبان”.
من ناحية أخرى تم تكريم الفنانة حلا شيحة، مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان بياف، والذي أقيم في بيروت وذلك عن دورها في مسلسل “زلزال”، والذي عرض في رمضان الماضي مع الفنان محمد رمضان.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تكريم حلا شيحة، ضمن فعاليات المهرجان، والأولى كذلك بعد عودتها للفن بعد اعتزال وغياب ١٢ عاما عن عالم الفن بعد زواجها وارتدائها النقاب وسفرها لكندا مع زوجها والذي أنجبت منه أربعة أطفال، واعلنت انفصالها عنه بعد عودتها للفن
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