صلاح عبدالله ناعيا الفنان شوقي طنطاوي: سامحني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري صلاح عبدالله، على نعي الفنان الراحل شوقي طنطاوي، وذلك في تدوينة طويلة عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”.

وقال صلاح عبدالله، في نعيه: “سامحني يا شوقي يمكن بعضكم ما يعرفش شوقي طنطاوي، لكن زي ما بتشاركوني الضحكة والفكرة والجد والهزار أدعوكم لمشاركتي الحزن الشديد جداً بقراءة الفاتحة والدعاء لشوقي، بعد ما تقرأوا ما خرج من قلبي فور صدمتي بخبر وفاته”.

وأضاف: “هو أول من استقبلني عندما استدعتني فرقة (استوديو 80) للاختبار والتعارف، وكان الذراع الأيمن للأستاذ وحسبته أكثر تشدداً وتحكماً منه في تنفيذ التعليمات مش بس في المسرح بل أيضاً في الشقة التي جمعتنا بالإسكندرية خلال عرض “المهزوز”، وبسبب هذا الانطباع لم نكن على وفاق وحدثت بيننا خلافات وصلت لحد التشاجر مرة واحدة، وبعدها ومع العشرة والعيش والملح تيقنت أن الانطباع الأول كان غبياً ومراهقاً واقتربت منه وأحببته جداً وشجعته على السفر لتلبية احتياجات أسرته”.

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وتابع: “بعد 6 سنين تركت الفرقة، وعاد شوقي إليها والتقينا بعدها مرات قليلة بالصدفة للأسف، وفي كل مرة وهو يعانقني بكل حرارة وعينه تتلألأ بحبه لي وفرحته بما حققته، كان نفسي أقوله سامحني يا شوقي لإني في البداية فهمتك غلط، بس ما قلتش لكن كنت ببوس راسه وفي كل المرات اللي تعبت فيها صحياً كان يبادر بالاتصال بي ليطمئن عليا، وهو يبكي”.

واختتم صلاح عبدالله نعيه قائلاً: “كان نفسي أقوله سامحني يا شوقي، بس مقلتش، ودلوقتي يا حبيبي بعدما صدمني خبر رحيلك، بقولك سامحني، وكلي أمل إنك هتسمعني وتبتسم وقلبك الأبيض الطيب قوي المخلص قوي المتسامح قوي هيقول عمري ما زعلت منك يا صلاح وبحبك يا أبو دنيا، ومستنيك نتجمع تاني في مكان أحلى كتير من الأولاني بفضل الله ورحمته”.

وكان الفنان شوقي طنطاوي، قد رحل عن عالمنا أمس الخميس وأعلن خبر وفاته الفنان محمد صبحي، والذي شاركه في مسلسل “يوميات ونيس”.