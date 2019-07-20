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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
تقضي الفنانة المصرية رانيا يوسف أجازتها الصيفية بصحبة ابنتيها على أحد الشواطئ باليونان.
رانيا يوسف شاركت جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور لها مع ابنتيها أثناء أجازتها، حيث كانت ترتدي ملابس ملفتة.
فستان رانيا الذي كشف عن ملامحها لم يكن هو فقط اللافت للجمهور ولكن أيضا ملابس ابنتيها، والتي بدت مثيرة وكاشفة.
جمهور الفنانة المصرية عبر عن إعجابه الشديد بطلتها، وتغزل فيها من خلال عدد كبير من التعليقات.
رانيا يوسف تزوجت 3 مرات الأول من المنتج محمد مختار، وذلك في بداية حياتها الفنية، وأنجبت منه ابنتيها، ولكنها انفصلت عنه بعد زواج أكثر من 12 عاما.
الفنانة المصرية دخلت في خلاف مع مختار بسبب النفقة على ابنتيها، وتزوجت أيضا بعد ذلك من رجل نصب عليها، بينما كانت آخر زيجاتها من رجل الأعمال طارق عزب.
يذكر أن رانيا يوسف، تواصل حاليًا تصوير “مملكة إبليس”، ويشارك في بطولته غادة عادل، وأحمد داود، وإيمان العاصي، وخالد أنور، وكريم قاسم، ومحمود الليثي، وسلوى خطاب، وصبري فواز، ومحمد جمعة، وأسماء جلال، والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة جذابة لرانيا يوسف وابنتيها خلال رحلة استجمام اليونان.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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