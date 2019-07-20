صابرين تكشف تفاصيل رؤيتها لأم كلثوم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية صابرين، عن كواليس مشاركتها في مسلسل “أم كلثوم”، والذي قدمت فيه السيرة الذاتية للفنانة الراحلة أم كلثوم.

صابرين، قالت خلال لقائها في برنامج “أسرار النجوم”،مع الإعلامية إنجيل علي، والمذاع عبر نجوم إف إم: ” طريقة الغناء محطة تستحق الثناء لأن الأمر كان صعبًا جدًا، خاصة أنني أحب الغناء جدًا”.

وأضافت: “أم كلثوم جاتلي قبل المسلسل وحلمت بيها وحلمت إني بسندها، وشعرت أن هناك أمانة ورسالة يجب أن تعرض”.

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وتابعت: “عندما عرض علي المسلسل، كنت أشارك في هوانم جاردن سيتي وجمهورية زفتى، وعرضت علي إنعام محمد علي المخرجة العمل، ووافقت على الفور، وكان هناك منح غريبة في ذلك المسلسل”.

واستطردت: “كنت في الكواليس أختم القرآن على روح أم كلثوم، وكان يوجد تناغم روحي”.

وكشفت صابرين عن خوض تحدي جديد من خلال إنقاص وزنها بشكل كبير قد يقترب إلى نصف وزنها الحالي، قائلة: “أنا بتحدي نفسي إني اعمل ريجيم وأنزل نصف وزني، من خلال السباحة والرقص ودروس الزومبا، وناوية اشتغل على نفسي”.