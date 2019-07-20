أصالة تهاجم فنان شهير: أقل من مستوى موهبته إنسانيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة السورية أصالة، انتقادا حادا، لأحد الفنانين وذلك دون أن تذكر اسمه في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”.

وقالت أصالة، في تغريداتها: “أحاول جاهدة أنّ أرتقي بنفسي لأصل إلى جزء من طموح من يحبّني فيني، وأعلم مدى خطورة أن يكون المشهور على المستوى الإنساني أقلّ منّ مستوى موهبته”.

وأضافت: “لأنّني شخصيًّا صُدمت جدًّا من مشهور تعلّقت بموهبته تعلّقًا كبيرًا، ولمّ يكن يشبه حتّى من بعيد ما توقّعت أنّ يكون هو أوّ هي عليه”.

Advertisements

ورغم أن أصالة، لم تكشف عن اسم المطرب الذي تنتقده ولكن فسره البعض بأنها تقصد الفنان المصري محمود العسيلي، خاصة بعد حفله الأخير والذي قال في إحدى حفلاته الفنية لمعجب طلب التقاط صورة تذكارية معه: “معاك واسطة”.

وكان محمود العسيلي، قد تعرض لانتقادات كبيرة من قبل العديد من المشاهير ورواد مواقع التواصل ورغم تصريحه بأنه لم يقصد ذلك واعتذاره لجمهوره إلا أن الاعتذار لم يكن كفيلا لوقف الانتقادات التي تعرض لها.

وكانت أصالة ، قد شاركت محمود العسيلي في أغنية “شر وخير” لفيلم “الخلية”.