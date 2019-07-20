تأجيل دعوى مصطفى كامل وإيمان البحر درويش ضد هاني شاكر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوتين المقامتين من الفنانين مصطفى كامل وإيمان البحر درويش، والتي يطالبان فيها بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية وبطلان نتيجتها، لجلسة 21 يوليو الجاري.

وقررت المحكمة تأجيل دعوى مصطفى كامل المقامة ضد الفنان هاني شاكر لإلغاء قرار ترشحه إلى منصب النقيب لجلسة 21 يوليو الجاري.

وقال مصطفى كامل، في دعواه، إن هاني شاكر ليس له الأحقية في الترشح لمنصب النقيب، لامتلاكه شركة إنتاج فني “توب”، وأن الشركة مازالت تزاول النشاط.

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وطالب الفنان إيمان البحر درويش في طعنه، ببطلان الانتخابات لأنها جاءت مخالفة لأحكام قانون نقابة المهن الموسيقية، مؤكدا أن هاني شاكر هو من دعا للانتخابات رغم أنه يفقد هذه الصفة، وليس له الحق في ذلك.

يذكر أن الخلافات قائمة بين مصطفى كامل، وإيمانه البحر درويش، والفنان هاني شاكر، منذ تعينه نقيبا للمهن الموسيقية، ووصلت هذه الخلافات لساحات المحاكم.

وكان باب التقديم لانتخابات المهن الموسيقية قد افتتح منذ أيام وتقدم فيه الفنان مصطفى كامل، وأكد الفنان إيمان البحر درويش، أن الفنان هاني شاكر لا يحمل صفة رسمية للإعلان عن انتخابات الموسيقيين.