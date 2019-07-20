حامد الشراب ينشر صورة لطفلة المنتظر ويكشف عن نوعه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

ينتظر الفنان المصري ونجم «مسرح مصر» حامد الشراب بفارغ الصبر وصول طفله الأول بعد أيام قليلة.

حامد نشر صورة لجنينه عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتب معلقا: «أنتظرك يا ابني وصولك بفارغ الصبر».

الفنان الشاب تلقى عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي هنأه وبارك له على مولوده، وتمنى له ولزوجته السلامة والصحة.

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حامد الشراب احتفل بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني في شهر سبتمبر الماضي، بينما حضر عقد القران نجوم مسرح مصر ومن بينهم محمد أنور وزوجته، دينا محسن وزوجها، محمد عبدالرحمن وزوجته، سارة درزاوي، مصطفى خاطر، أوس أوس، كريم عفيفي، علي ربيع وزوجته.

حامد الشراب هو أحد نجوم مسرح مصر تميز بأداؤه التلقائي، وقدم عدد من الأغنيات على المسرح، وأحب الجمهور صوته، ولذلك شارك في كل المواسم السابقة.

الفنان الشاب شارك في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «فكرة بمليون جنيه»، مع الفنان علي ربيع، صابرين، صلاح عبدالله، وسهر الصايغ.