محمد إمام يكشف عن معاناته مع الأبوة وما أحدثته فيه من تغيير.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل الفنان المصري محمد إمام، نشر صور ليومياته مع طفلته الأولى خديجة، والتي رزق بها الشهر الماضي، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر محمد إمام، صورة حديثة له مع إحدى دمى ابنته، وعلق عليها قائلًا: “أنا بقيت بقضي يومي مع حاجات غريبة ده بقى ايه والنبي!؟ ده أنا شخصياً قلقان منه”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها عن معاناته مع الأبوة فسبق ونشر صورة له برفقة عربة أطفال مؤكدا أنه تعب من فكها وتركيبها وشبهها بالسيارة الكبيرة من شدة اهتمامه بها.

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تعليق محمد إمام، على صورة عربة الأطفال أثار الكثير من التعليقات الساخرة خاصة بعد مسلسل هوجان والذي قدم فيه شخصية بطل خارق ويتمتع بقوة تمكنه من جر سيارة كبيرة.

وكان محمد إمام قد رزق، بمولودته الأولى والتي أطلق عليها اسم خديجة يوم 18 يونيو الماضي.

من ناحية أخرى، يواصل تصوير فيلمه الجديد “لص بغداد” مع كل من الفنانين فتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن، وصلاح عبدالله، والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى