هبة عبدالغني تشبه نفسها بهذه النجمة.. شاهد واحكم بنفسك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية هبة عبدالغني، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لها مع إحدى نجمات الزمن الجميل والتي وصفت نفسها بأنها شبيهة لها.

ونشرت هبة صورتها مع الفنانة الراحلة مديحة كامل، وعلقت على الصورة قائلة: “حبيبة القلب اللي كل ما يقولولي انتي شبهها افرح مش عشان جمالها اللي مليان حياه بس، عشان قلبها الأبيض والكلام اللي باسمعه من مكايرات ومخرجين وفنيين اشتغلو معاها فخوره إني أبقى شبهه الشخصية دي والروح الطيبة دي، مديحة كامل”.

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جمهور هبة عبدالغني، صدمها بعدم وجود أي تقارب بينهما في الملامح، مؤكدين على أنها تمتلك روحًا حلوة، ولكنها قامت بحذف التعليقات وأغلقت خاصية التعليق.

هبة عبدالغني، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بعملين وهما، مسلسل” لمس أكتاف” بطولة الفنان ياسر جلال، و”لآخر نفس”، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ومن إخراج حسام على.

يذكر أن الفنانة مديحة كامل، رحلت عن عالمنا في يناير من عام 1997 بعد صراع مع المرض، وكانت قد اعتزلت الفن وارتدت الحجاب وملحقاتها ابنتها الوحيدة في قرار الحجاب بثلاثة أشهر.