الفنان طارق فؤاد يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفل الفنان المصري طارق فؤاد بعقد قران ابنته راندا الخميس 18 يوليو، على أحمد السبكي.

الحفل حضره عدد من الفنانين، وأهل العروسين، ونشرت المصرية الفنانة نهال عنبر عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، صورة من عقد القران، ووجهت للعروسين التهنئة، وللفنان طارق فؤاد.

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور، كما كشفت صورة نهال عن جاكي، زوجة الفنان طارق فؤاد.

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يشار إلى أن الفنان طارق فؤاد قدم العديد من الأغنيات في الثمانينيات والتسعينيات، وشارك بالغناء لشارات بعض المسلسلات ومنها “هارون الرشيدي، وسور مجرى العيون، وغاضبون وغاضبات، وتلال الغضب».

الفنان طارق لطفي اختفى عن الأنظار لفترة ولكنه عاد للظهور عام 2017، وشرح الفنان أنه كان يعاني من التهاب شديد في الأحبال الصوتية وربو على الصدر.

كما أكد الفنان أنه وصل إلى مرحلة جعلته غير قادر على نفقة علاجه، وتدخلت النقابة لحل هذه المسألة والاهتمام به.