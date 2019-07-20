تصريحات جديدة لوالد حسام حبيب حول حمل شيرين عبد الوهاب

متابعة بتجـــــــــرد: كشف والد الفنان المصري حسام حبيب حسين حبيب حقيقة تصريحات نُسبت إليه بشأن علاقة نجله بالنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، وانتظارهم طفلهم الأول. وعبر حسابه قال: “انا لم ادلي بأية تصريحات بخصوص حسام وشيرين واي صفحة او موقع يتحدث علي لساني فهو كاذب”. وكانت أشارت بعض الصفحات الى أنّ أصدقاء حسين ينادونه حاليًا بـ “جدّو”، ما اعتبره البعض تأكيداً لحمل شيرين.

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