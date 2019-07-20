تزخر السينما الصينية بالعديد من الأفلام الشعبيّة التي تحوّلت بمرور الوقت إلى أعمال كلاسيكيّة خالدة نجحت في تجاوز الحواجز الجغرافية ومنها فيلم In the Mood for Love للمخرج وونج كار، الذي دخل قائمة أهم 250 فيلماً في تاريخ السينما على موقع IMDB العالمي لتقييم الأفلام.

رغم عدم شهرة الأفلام الصينية مقارنة بنظيرتها الأمريكية، فإنَّ هناك عدة أفلام صينية حظيت بنجاح عالمي، حيث رصد موقع "تشاينا ويسبر" أشهر 10 أفلام صينية على مر التاريخ.

1. Lust, Caution





إذا كنت من محبي المخرج الصيني أنغ لي الفائز بجائزتي أوسكار عن فيلمي "Life Of Pi" (حياة باي) و"Brokeback Mountain" (جبال بروكباك) فعليك مشاهدة فيلم "Lust, Caution"، الذي تدور أحداثه خلال الفترة التي تلت احتلال اليابان لمدينة شنغهاي، وفيه يحاول مجموعة طلبة في الجامعة اغتيال مسؤول في الحكومة اليابانية.

2. Infernal Affairs





فيلم يجب ألا يفوتك، خصوصاً وأنَّ قصة فيلم The Departed للمخرج مارتن سكورسيزي التي فازت بـ"أوسكار أفضل فيلم وأفضل إخراج" مقتبسة منه.

ويحكي الفيلم عن ضابط متخفٍّ يحاول اكتشاف الجاسوس الذي ينقل للعصابة خطط الشرطة للقبض على أفرادها، وخلال سعيه لكشف الحقيقة يواجه مخاطر تقلب مهمته رأسًا على عقب.

3. Still Life





فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان فيينا الدولي، كدليل واضح على براعة جا جنكي كمخرج، ويحكي عن رجلين يحاولان إيجاد زوجتيهما في بلدة صغيرة بالقرب من نهر يانجستي في الصين، بعد تدمير البلدة تدريجيًا في محاولة لبناء 3 جسور.

4. Summer Palace





تقع أحداث الفيلم خلال مظاهرات تيانانمن، وعلى الهامش نرى قصة حب يو هونغ التي تلتقي بحبيبها تشو وي خلال المظاهرات، ويمر الزمن لنرى تطور الشخصيات والمسار الذي اتخذوه في المستقبل، بعد انتهاء الحرب الباردة والتقاء الحبيبين من جديد.

5. Red Sorghum





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الفيلم مأخوذ عن رواية Red Sorghum Clan التي كتبها الفائز بجائزة "نوبل" للأدب مو يان، وتحكي عن امرأة تعمل بأحد المصانع تلقى معاناة يومية في سبيل كسب قوت يومها.

ما يجعل الفيلم يستحق المشاهدة هو تجسيده لبساطة حياة العامة والذي ظهر واضحًا في اختيار الإضاءة ومواقع التصوير.

6. To Live





قصة الفيلم مأخوذة عن رواية للكاتب يو هوا حملت الاسم نفسه، ويحكي عن فيوجي "مدمن قمار" يخسر زوجته وابنه بسبب إدمانه، كما يتضمن الفيلم إسقاطات سياسية أيضًا لواحدة من أهم حقب الصين التاريخية.

7. 24 City





فيلم آخر للمخرج جا جنكي، وهذه المرة يظهر تطورًا واضحًا في تكنيك إخراجه، وتدور أحداث الفيلم في إطار إخراجي يجمع ما بين الوثائقية والخيال، إذ يحكي عن حياة العمال في مصنع مملوك للدولة، بأسلوب الأفلام الوثائقية التي تعتمد على طريقة الحوار المخطط له.

8. In the Mood for Love





الفيلم يقدم واحدة من أشهر قصص الحب التي صورتها السينما وينقل فيضاً من المشاعر بأطيافها، المشاعر التي تنمو وتقوى كل يوم لتصبح حباً عميقاً.

العمل من إخراج وونغ كار واي وحصل على تقييم 8 على موقع IMDB العالمي لتقييم الأفلام.

9. Yellow Earth





صدر عام 1984، ويمثل أول أعمال المخرج الصيني الشهير كايج تشن، وتدور أحداثه حول جندي شيوعي يرسل في مهمة إلى الريف الصيني، وهناك يمكث مع أسرة بسيطة تغير حياته تمامًا.

10. Love is Not Blind





يتناول الفيلم قصة متعهدة حفلات زفاف تضطر إلى تنظيم حفل زفاف ثنائي سعيد، في الوقت الذي انفصلت فيه لتوّها عن حبيبها، والفيلم يعرض لمحة رومانسية خفيفة الظل بتصوير سينمائي جذاب.