نجوم الفن يهنئون مروة ناجي على كليبها الجديد

توجه نجوم الفن بالتهنئة للفنانة مروة ناجي بعد طرح أحدث كليبتها والذي يحمل عنوان “حبيت من قلبي”.

وقد أعربت الفنانة الشابة عن سعادتها وإمتنانها لكل النجوم الذين قدموا لها التهاني بعد طرح كليبها الجديد حيث كان الفنان أحمد عز أول المهنئين لها وكتب عبر حسابه على تويتر قائلاً: “بالتوفيق والنجاح يا مروة يستحق المشاهدة”.

فيما تقدم أيضا بالتهنئة للفنانة مروة ناجي عبر حساباتها على فايسبوك وتويتر وأنستغرام وايضاً من خلال المكالمات الهاتفية، كل من الفنانة وفاء عامر، مي كساب، أنوشكا، نرمين الفقي، نشوى مصطفى، إيهاب فهمي، زينة، رنا سماحة، أحمد كراراة، سهر الصايغ، حنان مطاوع، المخرج وائل فهمي عبد الحميد الذي أشاد بالفيديو كليب لافتا أنه إستمتع بفن راقٍ يستحق المشاهدة والتقدير.

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هذا ولقد طرحت أمس شركة “لايف ستايلز ستديوز ” الشركة المنتجة لـ “حبيت من قلبي” الفيديو كليب عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الإجتماعي يوتيوب، حيث يعتبر هذا التعاون هو الأول بين الفنانه مروة ناجي وشركة لايف ستايلز ستوديوز.

“حبيت من قلبي” من كلمات وألحان محمد الرفاعي، توزيع عادل عايش ومن إخراج فادي حداد.

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