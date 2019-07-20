تايلور سويفت وجنيفر هدسون في الإعلان الترويجي الأول لفيلم "قطط"

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"الخليج 365" من بيروت: طرح الإعلان الترويجي الأول لفيلم "قطط" يوم الخميس الماضي، ليعطي لمحة أولى على النسخة السينمائية لمسرحية اندرو لويد ويبر الغنائية الشهيرة المأخوذة عن كتاب للشاعر تي اس ايليوت بعنوان Old Possum's Book of Practical Cats.

الفيلم يروي قصة قبيلة من القطط تدعى جيليكالز، والليلة التي يحتفلون فيها بما يعرف بالـ " إختيار الجيليكالز" حيث يتم إختيار القطة التي ستبعث من جديد.

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وفي الإعلان الترويجي نرى جنيفر هدسون تقدم الأغنية الشهيرة "ذاكرة" أو Memory. وضم الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم تايلور سويفت، إدريس ألبا وجودي دينش، ويقوم بإخراجه توم هوبر.

ومن المنتظر أن يطرح الفيلم في صالات العرض في 20 ديسمبر المقبل بالتزامن مع عطلة عيد الميلاد.