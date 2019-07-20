شكرا لقرائتكم خبر عن النجم المصرى العالمى مينا مسعود يشارك فى مهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان المصرى مينا مسعود، بطل النسخة الواقعية للفيلم العالمى "علاء الدين"، وأحد شباب الجيل الثانى من أبناء المصريين بالخارج، فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى لهذ العام والتى تقام فى الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل.

وتأتى مشاركة النجم العالمى فى مهرجان الجونة، الذى يعقد كل عام على أرض مصر، ثمرة للتعاون المستمر والبناء بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وإدارة المهرجان.

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ومن جانبها، قالت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، معلقة على مشاركة مسعود: "إن ذلك جاء بفضل التواصل مع أبنائنا بالخارج وخصوصا أبناء الجيلين الثانى والثالث"، مشيرة إلى أن الفن هو أحد عناصر القوى الناعمة لمصر فى الخارج لما له من قوة تأثير، وبالتالى فإن نجاح مينا مسعود يعتبر نجاحًا لمصر بالخارج"، معربة عن فخرها وسعادتها بما وصل إليه فى مشواره الفنى فضلاً عن تمسكه باللغة العربية والمصرية لغة وطنه الأم.

وأضافت وزارة الهجرة أنها تشجعه فى مسيرته الفنية، متمنية له المزيد من النجاح، إذ أنه من النماذج الرائعة فى مجال الفن والتمثيل التى عكست صورة إعلامية إيجابية لمصر عالميًا.

يشار إلى أن مينا مسعود هو ممثل من أصل مصرى، ولد فى 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهم وإقامتهم فى كندا. ولعب مسعود دور "علاء الدين" فى النسخة الواقعية للفيلم، كما لعب دور "طارق القصار" فى المسلسل التلفزيونى "جاك رايان"، كما كان له دورًا فى الموسم الأول من مسلسل "نيكيتا".