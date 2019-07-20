شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف: مبروك للجزائر.. وفخورة ببلدى بعد تنظيم مشرف لبطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت الفنانة رانيا يوسف سعادتها الشديدة بنجاح مصر فى تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 على نحو أبهر العالم.

وكتبت رانيا يوسف، على صفحتها بتويتر، "مبروك محاربى الصحراء، مبروك المنتخب الجزائرى الشقيق على تحقيق نجاح كبير ومشوار طويل فى كأس الأمم الأفريقية، تستحقون الفوز شرفتوا العرب كلهم، وفخورة ببلدى على التنظيم المشرف اللى أبهر العالم كله".

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وأحيت الفنانة دنيا سمير غانم حفل ختام بطولة أمم أفريقيا 2019، وتخلل الحفل بعض الاستعراضات والألعاب النارية على غرار حفل الافتتاح الذى أبهر العالم، بعدما تميز بالبساطة والإبهار جامعاً التاريخ والحضارة المصرية مع الحداثة والتركيز على تجمع القارة السمراء في بلاد الكنانة.

وحصد منتخب الجزائر لقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية فى تاريخه، بعد فوزه على منتخب السنغال بنتيجة 1 - 0، فى المباراة النهائية، التى جمعت المنتخبين مساء الجمعة على استاد القاهرة.

سجل بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر هدف المباراة الوحيد، بعد مرور دقيقتين على إنطلاق المباراة، ليسجل أسرع هدف فى أمم أفريقيا 2019.