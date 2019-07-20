شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة جماعية فى ميادين أسبانيا للموسم الجديد من La Casa De Papel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شعبية كبيرة يتمتع بها المسلسل الإسبانى La Casa De Papel، فى جميع انحاء العالم، وبالتحديد داخل اسبانيا، الذى صعد بالدراما الإسبانية لمزاحمة الأعمال العالمية، فبعد عرض الموسم الثالث والجديد من المسلسل، تجمع عدد كبير من عشاق السلسلة لمشاهدته فى شوارع وميادين المدن الإسبانية.

والتقطت عدسات المصورين، صوراً للحضور الكثيف لجمهور المسلسل فى شوارع اسبانيا، وهم مرتدين الزي الرسمى للعصابة الأشهر فى تاريخ الدراما الاسبانية، بالإضافة إلى القناع الذى يشتهرون به.

ويأتى الموسم الثالث والجديد فى 10 حلقات، يسرد عودة العصابة مرة آخرى من أجل إعداد خطة جديدة لتهريب أحد أفرادها بعد القبض عليه من قبل قوات الأمن فى إحدى السواحل الإسبانية، بعد فرار العصابة الموسم الماضى بالأموال، بالإضافة إلى ظهور "برلين" مرة أخرى بعد اشتباه موته فى الموسم الأخير.

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