شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير فيلم "خيال مآتة" لـ أحمد حلمى الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى النجم أحمد حلمى من تصوير فيلمه الجديد "خيال مآتة" والذى ينافس به فى موسم عيد الأضحى المقبل، الجمعة المقبلة فى الديكور الخاص بالعمل بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث يكثف المخرج خالد مرعى عدد ساعات التصوير للحاق بعمل المونتاج والمكساج للفيلم.

ويجسد أحمد حلمى شخصية جديدة ومختلفة تماماً فى السينما حيث يظهر فى فترتين مختلفتين من عمره، وهما سنة 2019، والتى تبدأ بأحداث الفيلم، والفترة الثانية يظهر كرجل عجوز وعمره 81 عامًا، ثم يسترجع ذكرياته وهو شاب يبلغ من العمر 30 عامًا فى فترة 1968.

فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.