هند صبري: "الفيل الأزرق2" أكثر عمل أرهقني.. ولهذا السبب رفضت وضع صورتي على أفيش "الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحدثت الفنانة هند صبري عن فيلميها المنتظر عرضهما "الفيل الأزرق 2" و"الكنز 2"، بالإضافة إلى ظهورها في فيلم الممر ضيفة شرف، خلال حوارها مع إحدى المجلات العربية.

ونستعرض لكم أبرز ما جاء من تصريحات على لسانها..

- التواجد في الجزء الثاني من الفيل الأزرق تحدٍ كبير، وكنت خائفة من التجربة، وأعتبر نفسي ضيفة على الفيلم.

- أهم ما يميز الجزء الثاني من الفيل الأزرق أنه ليس مرتبطا بالجزء الأول، بعض الشخصيات مستمرة، ولكن الأحداث مختلفة، ولا يتطلب الأمر حتى أن تكون على دراية بأحداث الجزء الأول.

- هذا هو عملي الأول مع نيللي وكريم عبد العزيز، وحاولنا تقديم أفضل ما لدينا.

Advertisements

- الفيل الأزرق 2 أكثر عمل أرهقني في مشواري الفني، وهذا الإرهاق بسبب الاعتماد على الجرافيك، وكنا نعمل تمرينات رياضية قبل بدء التصوير بشهرين والبروفات استغرقت شهرين كاملين

- موافقتي على فيلم الممر بسبب رفيق الكفاح أحمد عز والمخرج شريف عرفة، كما أنه يتحدث عن الجيش المصري ويبرز دور المرأة.

- أنا من طلبت عدم وضع صورتي على أفيش فيلم الممر لأنني ضيفة شرف.

- شركتا إنتاج وتوزيع فيلم "الكنز 2" هما الأقدر على تحديد الموعد المناسب للفيلم، والجزء الأول حقق إيرادات كبيرة مع الأخذ في الاعتبار مدة عرض الفيلم، وتناوله تاريخ مصر الفرعوني.

- فيلمي التونسي "نورا تحلم" هي تجربة أنتظر عرضها ورأي الجمهور فيها، وأحداث الفيلم مستوحاه من قصة حقيقية. وأنا قابلت العديد من النساء من أصحاب مثل هذه القصص والحكايات عبر حياتي إضافة إلى السيناريو ونقاشاتي مع المخرجة الشابة هند بو جمعة أثناء التحضيرات الأولية.

- وعن دورها كسفيرة إقليمية لبرنامج الغذاء العالمي، قالت إن الفنان لم يُخلق للسير على السجادة الحمراء مرتديا أفضل الأزياء، ولكن له دور اجتماعي وإنساني لا بد أن يؤديهما.