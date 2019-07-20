تراند اليوم : بعد كشفها عن "سروالها".. "سما المصري" تدلك هذه المنطقة من جسمها بالشوكولاتة...



أشعلت الراقصة المصرية سما المصري، الجدل مجددًا من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتظهر "المصري" أثناء تدليك قدمها بواسطة الشوكولا. وأرفقت الفيديو بتعليق كتبت فيه: "ودي كانت جلسة مساج بما يسمى ماسك الشوكولاته. مش لاقيين شوكولاته ناكلها فبنحطها علي رجلينا. بس دي طبعاً مش شوكولاته حقيقية".

وكانت "المصري" التي اشتهرت بحركاتها الجريئة، ظهرت في صورة التقطت لها، وبدت فيها وهي ترتدي ملابس الرياضة الضيقة وتشد سروالها الى اسفل مظهرة جزءًا من لباسها الداخلي.

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وعلقت: "لقيتها بالصدفة وطالعة فيها باطلع لساني قلت انزلها عشان ابو صفيحة لما يشوفها مايعرفش ينام النهارده ويفضل يقول أنا حوسحوس...حوسحوس اللي مجنن النسوان؟ بنصبح ياأبو صفصح".

كما أثارت الجدل من خلال نشر مقطع فيديو التقط لها اثناء وجودها على شرفة منزلها وهي ترتدي سروالاً لاصقًا ضيقًا وأرفقته بالتعليق: "يا هلا بالخميس اضكوا".