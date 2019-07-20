تراند اليوم : سبب غريب يدفع ممثلة خليجية لخلع الحجاب.. وزوجها يعلق...

كشفت الفنانة الكويتية هنادي الكندري سبب خلعها الحجاب أخيرًا، متعللة بأنها لم تكن تلتزم عند ارتدائه بمواصفات الحجاب الشرعي، مبدية رغبتها في أن ترتديه يومًا ما.

وقالت الكندري في تصريحات تلفزيونية: "أنا أتحجب بإرادتي وخلعته بإرادتي وأنا ترى متعسفة إني قطيت الحجاب وأتمنى إني أرجع ألبس الحجاب".

وأضافت: "أنا إنسانة مزاجية لأبعد الحدود.. أنا أصلًا لبسته غلط.. يعني الحجاب يا تلبسينه صح يا إما لا تلبيسه.. لأن علاقتك برب العالمين مو بالحجاب بس.. وأنا كنت ألبس تربون وأحط ميك أب ولبسي كان سفور".

وقال زوجها الفنان الكويتي محمد الحداد إنه لا يمانع أن ترتدي الكندري الحجاب من جديد، بل على العكس يحب شكلها بالحجاب، على أن يكون الأمر بقناعة منها.

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وولدت الكندري في 19 مارس 1987، هي ممثلة ومذيعة كويتية عملت في بدايتها في مجال الصحافة في إحدى الصحف، ومن ثم قدّمت برنامج "رايكم شباب" على قناة "الراي".

وبعدها انتقلت الى مجال التمثيل من خلال مسلسل "مذكرات عائلية" مع إبراهيم الحربي وهدى الخطيب، وحينها استطاعت ان تثبت موهبتها وتنال اعجاب المخرجين.

عندما دخلت الكندري مجال التمثيل اتخذت قرارها بخلع الحجاب، ما أثار جدلاً كبيرًا وشكل وصدمة للجمهور.