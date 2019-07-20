شمة ونبيل يشعلان “الدرة”

أحيت الفنانة الإماراتية شمة حمدان والفنان العراقي سيف نبيل حفلاً غنائياً، ضمن فعاليات موسم جدة الغنائية، في منتجع درة العروس بجدة، أمس الأول (الأربعاء). ورحب الجمهور الحاضر بالفنانة شمة، التي استهلت الحفلة، مرددين معها أغانيها، وغنت مجموعة من أعمالها، منها: «الحب الصحيح»، و«أجر وعافية»، و«عاندت فيك»، و«عطني من وقتك دقيقة»، و«واسع خيالك».

ثم اختتمت فقرتها الغنائية بأغنية مميزة «انت ملك» التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير. وفيما حل الفنان العراقي سيف نبيل ثانياً في الحفل، إلا أن الجمهور الحاضر ظل متعطشاً ولم يفقد حماسه، وبدأ سيف وصلته الغنائية بأغنية «ليلة ورا ليلة» التي تعد من أشهر أغانيه. واصل الفنان سيف فقرته الغنائية وأدى مجموعة من أشهر أغانيه منها: «عشقك موت» و«قلب ثاني» و«دايخ بيك» و«غلاي إنت» و«أحبك»، كما أدى الفنان سيف أغنية «منتهى الرقة» للفنان رابح صقر وصفها بأنها هدية صغيرة منه للجمهور السعودي، ثم أدى موالاً عراقياً عبر فيه عن حبه للسعودية ولمدينة جدة.