تعرف على برنامج عروض البيت الفني للمسرح.. الليلة

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عدد من العروض المسرحية على مسارح الدولة، ومنها على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية "أبو كبسولة"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، وتتراوح أسعار التذاكر ٢٥، ٥٠، ٧٥، ١٠٠ جنيه.

العرض بطولة مصطفى أبو سريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، إسلام عبدالشفيع، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.

بينما يعرض على مسرح العائم الصغير بالمنيل "بيت الأشباح"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، تأليف وإخراج محمود جمال حديني، ومن بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة "ابدأ حلمك"، وتتراوح أسعار التذاكر: ٣٠،٥٠، كما أن الدخول مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة.

بينما يعرض على مسرح الطليعة بالعتبة قاعة زكي طليمات "شباك مكسور"، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

والعرض تأليف رشا عبدالمنعم وإخراج شادي الدالي، بطولة أحمد مختار، نادية شكري، مجدي عبيد، علي كمالو، ومن المقرر أن سعر التذكرة ٣٠ جنيهًا.

فيما يعرض على مسرح الطليعة قاعة صلاح عبدالصبور "نوح الحمام"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، بطولة سوسن

ربيع، ياسر عزت، نشوى حسن، أحمد مجدي من تأليف وإخراج أكرم مصطفى، سعر التذكرة ٢٠ جنيهًا.

ويعرض على مسرح القاهرة للعرائس "محطة مصر"، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، تأليف محمد زناتي و إخراج رضا حسني، أسعار التذاكر ٢٥، ٣٥ جنيهًا.

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كما يعرض على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب وسط البلد "زهرة اللوتس"، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، تأليف طارق مرسي وإخراج محمد حجاج، سعر التذكرة ٣٠ جنيهًا.

فيما يعرض على مسرح السلام بشارع القصر العيني "أوبرا بنت عربي"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على مسرح السلام بالقصر العيني، وتتراوح أسعار التذاكر ٣٠،٥٠،٧٥ جنيهًا.

العرض مسرحية غنائية تمثيلية تقدم دراما فى شكل أسطوري عن كل المختلفين وذوى القدرات والهمم وكل غريبي الأطوار وأصحاب الاختلافات فى الشكل، و ذلك بمشاركة أكثر من 45 فنانًا ونجوم

السيرك القومى ومشاركة الحيوانات الحية أيضًا، بالإضافة إلى أداء صوتي مميز لسيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

"أوبرا بنت عربي" من بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد عبدالفتاح، محمد السعداوى، هانى عبدالحى، ياسمين فرج، شريف غانم عمر فرحان، أداء صوتي للراوي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بمشاركة العديد من الشباب والراقصين المتخصصين فى فنون الهيب هوب وأبناء فرقة مسرح الشمس وأبطال مصر من ذوى القدرات و نجوم السيرك القومي، دراما شعرية إهداء سامح مجاهد، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق، أزياء أميرة صابر، مكياج أماني حافظ العرض من تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام علي.

ويعرض على مسرح الغد بالعجوزة "الحادثة"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر بين ٢٠، ٣٠ جنيها.

العرض يقدم في قالب كوميدي حول شاب مريض يقوم باختطاف فتاة فى بيته ظنا منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب. "الحادثة" من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة ميدو عبدالقادر، شيماء عبدالناصر، نيجار، بالاشتراك مع فتحى الجارحى، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج إسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان.