بالفيديو.. عبدالله الرويشد يطرح أحدث كليباته

طرح الفنان عبدالله الرويشد أحدث كليباته بعنوان "ما ينسيك"، عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و الأغنية

من كلمات منصور الواوان، وألحان عبدالله القعود، وتوزيع ربيع الصيداوي وإسماعيل تونش، والكليب من إخراج جاسم العازمي.

يذكر أن الفنان عبدالله الرويشد طرح سابقا كليب "تبي تعرف"، وهو من كلمات تركي آل شيخ، وألحان نواف عبدالله، وتوزيع خالد عز، وإخراج بسام الترك.

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